На сайте курского комитета АПК появилась страничка для пчеловодов

Пчеловодство», где есть необходимая, в том числе, и оперативная информация для пчеловодов региона.На официальном сайте комитета АПК Курской области создана специальная страничка «
К примеру, здесь размещена информация управления ветеринарии Курской области по предотвращению отравления медоносных пчёл пестицидами и ядохимикатами. Рассказывается об опыте предотвращения массовой гибели пчёл в Конышевском районе.
Также есть разъяснения комитета АПК и Россельхозцентра не только для пчеловодов, но и для сельхозтоваропроизводителей по соблюдению регламента обработки полей.