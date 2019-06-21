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Лента новостей / В регионе

На сайте курского комитета АПК появилась страничка для пчеловодов

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На официальном сайте комитета АПК Курской области создана специальная страничка «Пчеловодство», где есть необходимая, в том числе, и оперативная информация для пчеловодов региона.
К примеру, здесь размещена информация управления ветеринарии Курской области по предотвращению отравления медоносных пчёл пестицидами и ядохимикатами. Рассказывается об опыте предотвращения массовой гибели пчёл в Конышевском районе.
Также есть разъяснения комитета АПК и Россельхозцентра не только для пчеловодов, но и для сельхозтоваропроизводителей по соблюдению регламента обработки полей.
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