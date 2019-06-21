Курская область 22 июня присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Курске акция состоится на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 9:00 пройдёт возложение венков и цветов к воинскому захоронению, затем митинг.
После этого участники акции возьмут по горсти земли, пересыпят в солдатский кисет, завяжут и передадут военному комиссару. В заключении почётный караул и юнармейцы пройдут маршем под музыку оркестра. В акции может принять участие любой желающий. Она пройдёт не только в Курске, но и в городах и районах Курской области.
ФОТО - Администрация Курской области