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Курская область 22 июня присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»

Курская область 22 июня присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»

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Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти», которая пройдёт 22 июня. В торжественной обстановке с мест воинских захоронений возьмут горсть земли и пересыпят в «солдатские кисеты». Их поместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых сил России. Возле каждой гильзы будет размещена полная информация о захороненных. 
В Курске акция состоится на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 9:00 пройдёт возложение венков и цветов к воинскому захоронению, затем митинг. 
После этого участники акции возьмут по горсти земли, пересыпят в солдатский кисет, завяжут и передадут военному комиссару. В заключении почётный караул и юнармейцы пройдут маршем под музыку оркестра. В акции может принять участие любой желающий. Она пройдёт не только в Курске, но и в городах и районах Курской области.


ФОТО - Администрация Курской области
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