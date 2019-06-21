Курская область 22 июня присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»

Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти», которая пройдёт 22 июня. В торжественной обстановке с мест воинских захоронений возьмут горсть земли и пересыпят в «солдатские кисеты». Их поместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых сил России. Возле каждой гильзы будет размещена полная информация о захороненных.В Курске акция состоится на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 9:00 пройдёт возложение венков и цветов к воинскому захоронению, затем митинг.После этого участники акции возьмут по горсти земли, пересыпят в солдатский кисет, завяжут и передадут военному комиссару. В заключении почётный караул и юнармейцы пройдут маршем под музыку оркестра. В акции может принять участие любой желающий. Она пройдёт не только в Курске, но и в городах и районах Курской области.ФОТО - Администрация Курской области