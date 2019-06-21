В Курске дорогу не поделили «Лада» и «AUDI». Ранен пенсионер

20 июня в Курске в начале четвёртого часа дня возле д.№15 по ул. Ильича произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта», под управлением 75-летнего водителя и «AUDI А6», за рулём которой был 49-летний автомобилист. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, отечественная легковушка ехала по ул. Ильича в сторону ул. 8-е Марта, иномарка - по ул. 8-е Марта со стороны ул. 2-я Восточная в направлении ул. Фрунзе. В результате ДТП пострадал водитель «Лады», его доставили в больницу. Водители были трезвыми.