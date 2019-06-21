Депутат Госдумы от Курской области Ольга Германова не советует ехать в Грузию. Потому что там волнения, и даже попытки госпереворота. Сегодня ночью Ольга Германова как раз вернулась в Москву с сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в Тбилиси. Всего было около сотни участников делегаций из 25 стран мира. А сегодня на своей станице в Facebook Ольга Германова прокомментировала ситуацию:- Ситуация в стране после инцидента в парламенте остается напряженной, — пишет Ольга Германова. — Ленты информагенств пестрят сообщениями о происходящем в столице Грузии. Сейчас журналисты спрашивают мое мнение о том, насколько безопасно туристам находиться на отдыхе в этой стране.После официальных заявлений, сделанных высшим политическим руководством Грузии, считаю, что на настоящий момент власти не в состоянии обеспечить безопасность нашим туристам. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя акции протеста в Тбилиси, в ходе которых манифестанты пошли на штурм парламента, в опубликованном в Facebook заявлении сказала: «Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия».