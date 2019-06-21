22 июня в 4 часа в Курске на мемориале состоится всероссийская акция «Свеча памяти»
В этот день куряне вспомнят родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, поставят у мемориала свечи. Участниками акции станут также представители общественных, ветеранских, молодёжных и патриотических объединений, религиозных организаций, администрации Курской области.
22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война.