Управление МВД России по Курской области возглавил Виктор Косарев

Заместитель Министра внутренних дел России полиции Виталий Шулика представил нового начальника УМВД по Курской области. Ведомство возглавил генерал-майор полиции Виктор Косарев. Его официально познакомили с руководящим и личным составом, а также представили главе региона Роману Старовойту. Врио губернатора Курской области отметил вклад курских полицейских в укрепление правопорядка.«У нас неплохие показатели. Фиксируем снижение аварийности и числа пострадавших на автомобильных дорогах Курской области как федерального, так и регионального значения. Уменьшаются показатели и по преступности. Однако задачи, которые ставит перед нами Президент, Правительство РФ, требуют дополнительных усилий. В первую очередь, я считаю, необходимо сконцентрироваться на вопросах безопасности дорожного движения. В этом году предполагается обновление парка патрульно-постовых автомобилей – должны поступить порядка 20 машин. Продолжим установку камер фото- и видеофиксации, что также позволит повысить безопасность дорожного движения. И, конечно, установленных камер системы «Безопасный город» недостаточно. В регион пришел опытный руководитель полиции. Я уверен, что знания и компетенции Виктора Анатольевича позволят оперативно решить поставленные задачи», – рассказал Роман Старовойт.Виктор Косарев назначен на должность руководителя курского УМВД указом Президента 6 июня. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Генерал-майор полиции отметил, что, в первую очередь, сосредоточится на работе с личным составом и на вопросах с обеспечением безопасности курян.«Поставленные задачи Президентом и нашим министром будем выполнять, соблюдая все правила и законные требования, прежде всего, в отношении населения. Чтобы наши жители Курской области чувствовали себя спокойно и были уверены в своей безопасности. Коллектив УМВД работоспособный, мы уже взаимодействуем. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей», – сообщил Виктор Косарев.Виктору Косареву 56 лет. Он родился в Киргизской ССР. Службу начал в милиции города Фрунзе в уголовном розыске. В 1993-м переехал в Верховский район Орловской области и работал на различных руководящих должностях. В 2011 году был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Орловской области. С марта 2015 года руководил УМВД по Республике Марий Эл.