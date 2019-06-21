В Курской области перезахоронили останки советских солдат
Останки бойцов, обнаруженные в рамках акции «Вахта памяти», присоединились к братьям по оружию, которых нашли ранее.
Удалось найти родственников некоторых бойцов. Как сообщает телеканал "ТАКТ" Любовь Егорова, после долгих лет безвестия, наконец-то узнала, как сложилась судьба ее дяди, Михаила Русановского.
Любовь Егорова, родственница обнаруженного бойца:
«Мы, родственники, особую благодарность хотим выразить ребятам поисковикам, особенно отряду «Курган». Благодарим за работу, за этот труд, которым они доставляют радость родственникам погибших».
20-го июня, в Поныровском районе, на территории мемориального комплекса «Героям-артиллеристам» состоялась церемония перезахоронения 69 советских солдат и офицеров. Через семьдесят шесть лет после Курской битвы они были преданы земле по православному обычаю.
В знак уважения к советским воинам, которые погибли на Курской земле, организаторы «Вахты памяти» возвели в Поныровском районе звонницу с набатным колоколом.