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Лента новостей / В регионе

В Курской области перезахоронили останки советских солдат

В Курской области перезахоронили останки советских солдат

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В рамках акции «Вахта памяти - 2019» курские поисковики и их коллеги из других регионов на протяжении 10 дней совместно искали останки бойцов советской армии, которые погибли в боях на Поныровской земле в июле 1943 года. Тогда, на Северном фасе Курской дуги, они ценой десятков тысяч жизней не допустили реванша гитлеровцев за поражение под Сталинградом. Найти бойцов поисковикам удалось не сразу, этому предшествовали другие находки. Например, гвардейский нагрудный знак советского солдата или немецкая ложка-вилка. Чаще попадались опасные находки - боеприпасы времен войны. Позже обнаружили три разбитых танка Т-34, в одном из которых находился экипаж.
Останки бойцов, обнаруженные в рамках акции «Вахта памяти», присоединились к братьям по оружию, которых нашли ранее.
Удалось найти родственников некоторых бойцов. Как сообщает телеканал "ТАКТ" Любовь Егорова, после долгих лет безвестия, наконец-то узнала, как сложилась судьба ее дяди, Михаила Русановского.

Любовь Егорова, родственница обнаруженного бойца:

«Мы, родственники, особую благодарность хотим выразить ребятам поисковикам, особенно отряду «Курган». Благодарим за работу, за этот труд, которым они доставляют радость родственникам погибших».

20-го июня, в Поныровском районе, на территории мемориального комплекса «Героям-артиллеристам» состоялась церемония перезахоронения 69 советских солдат и офицеров. Через семьдесят шесть лет после Курской битвы они были преданы земле по православному обычаю.
В знак уважения к советским воинам, которые погибли на Курской земле, организаторы «Вахты памяти» возвели в Поныровском районе звонницу с набатным колоколом.

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