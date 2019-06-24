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Лента новостей / В регионе

В Курской областной больнице запустят в работу рентгеновский комплекс экспертного класса

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Сегодня в Курской областной клинической больнице введут в эксплуатацию новый ангиографический комплекс Philips Allura FD 20.
Аппарат экспертного класса позволит выполнять широкий спектр вмешательств на сосудах сердца, головного мозга, брюшной полости, верхних и нижних конечностей. В нём сочетаются новейшие технологии визуализации, позволяющие получить высокое качество изображения при минимальной рентгеновской нагрузке для пациента.
С вводом в эксплуатацию третьего ангиографа Курская областная больница до конца года обеспечит 1200 экстренных и плановых стентирований коронарных артерий курянам, что должно полностью обеспечить потребность региона в таких операциях.
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