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Арестовали экс-депутата Курского горсобрания Надежду Тарубарову

Арестовали экс-депутата Курского горсобрания Надежду Тарубарову

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Арестовали экс-депутата Курского городского Собрания Надежду Тарубарову.  Её подозревают в отмывании денег, присвоении или растрате. 21 июня по решению суда её заключили под стражу, сообщает телеканал «ТАКТ» со ссылкой на агентство бизнес информации «Абирег».

Надежда Тарубарова владела сетью заправок «Ант-Ойл». Ещё в 2017-м суд рассматривал заявление налоговиков о признании фирмы банкротом.

Владелица заправок попала в поле зрения следственных органов из-за проблем с поставкой топлива для служебных автомобилей регионального УМВД.

Проблемы в бизнесе семьи городского депутата возникли несколько лет назад. В 2013 году супруг народной избранницы «завяз» в кредитах местного банка.

Кроме того, семья Надежды Тарубаровой имеет не последнее отношение к участку земли в центре Курска. Речь идёт о пустыре в Первомайском парке. Несколько раз госпожа Тарубарова обращалась в городскую администрацию за разрешением на строительство. Предполагались торговые точки или ночной клуб. Ольга Германова, на тот момент глава Курска, парировала – проекты не вписываются в историческую часть города. Тарубарова противиться не стала и просто обнесла участок забором. Вот уже несколько лет власти пытаются вернуть территорию в муниципальную собственность.

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