Арестовали экс-депутата Курского горсобрания Надежду Тарубарову

Надежда Тарубарова владела сетью заправок «Ант-Ойл». Ещё в 2017-м суд рассматривал заявление налоговиков о признании фирмы банкротом.
Владелица заправок попала в поле зрения следственных органов из-за проблем с поставкой топлива для служебных автомобилей регионального УМВД.
Проблемы в бизнесе семьи городского депутата возникли несколько лет назад. В 2013 году супруг народной избранницы «завяз» в кредитах местного банка.
Кроме того, семья Надежды Тарубаровой имеет не последнее отношение к участку земли в центре Курска. Речь идёт о пустыре в Первомайском парке. Несколько раз госпожа Тарубарова обращалась в городскую администрацию за разрешением на строительство. Предполагались торговые точки или ночной клуб. Ольга Германова, на тот момент глава Курска, парировала – проекты не вписываются в историческую часть города. Тарубарова противиться не стала и просто обнесла участок забором. Вот уже несколько лет власти пытаются вернуть территорию в муниципальную собственность.