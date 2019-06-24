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В День памяти и скорби работники и ветераны Курскэнерго почтили память героев Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби работники и ветераны Курскэнерго почтили память героев Великой Отечественной войны

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22 июня работники филиала «Россети Центр Курскэнерго», ветераны, активисты Совета молодежи предприятия приняли участи в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

Энергетики вместе с представителями общественных организаций, курского духовенства, органов власти прошли в одной колоне к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Участники шествия почтили минутой молчания память павших защитников Родины, в честь погибших на полях сражений прозвучал салют из трех оружейных залпов.

Помимо этого, представители Совета ветеранов Курскэнерго возложили цветы к памятнику командиру 1089-го стрелкового полка Степану Перекальскому, отдавшему жизнь за освобождение Курска.

Коллектив Курскэнерго активно принимает участие в мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. Ежегодно энергетики возлагают цветы к мемориалам павших воинов, благоустраивают территории памятников.

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