Загадка дня. Взрыв у «Ермошкина озера» - салют, метеорит или терпение курян?

Вечером 23 июня в одном из спальных районов Сеймского округа раздался громкий звук неизвестного происхождения. Около 22:00 куряне услышали некий взрыв в районе озера Ермошкино. По словам очевидцев, звук сопровождался вспышками и чем-то похожим на взрывную волну. Однако жертв и следов взрыва не обнаружено. МЧС сообщает, что никаких звонков по загадочному инциденту не поступало. Местные жители сообщают о массовом отключении электричества в районе озера. В местных пабликах в соцсетях куряне активно обсуждают произошедшее. Пользователи выдвигают самые невероятные версии случившегося: от некачественного фейерверка до взорвавшихся очистных сооружений. Многие комментарии пестрят шутками на тему взрыва.«Терпение лопнуло у местных жителей»,«Салют это был, серьёзно. Он весь взорвался в один момент»,«Взрыв был нереальной силы!»,«Да это очистные рванули, что на тёплом канале»,«Метеорит взорвался в небе. Все нормально. Спите», - пишут юзеры.Есть и те, кто вновь винит во всём «Квадру» - на ТЭЦ произошло короткое замыкание.Официальной информации об истинных причинах происшествия пока не поступало.