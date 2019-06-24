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Загадка дня. Взрыв у «Ермошкина озера» - салют, метеорит или терпение курян?

Загадка дня. Взрыв у «Ермошкина озера» - салют, метеорит или терпение курян?

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Вечером 23 июня в одном из спальных районов Сеймского округа раздался громкий звук неизвестного происхождения. Около 22:00 куряне услышали некий взрыв в районе озера Ермошкино. По словам очевидцев, звук сопровождался вспышками и чем-то похожим на взрывную волну. Однако жертв и следов взрыва не обнаружено. МЧС сообщает, что никаких звонков по загадочному инциденту не поступало. Местные жители сообщают о массовом отключении электричества в районе озера. В местных пабликах в соцсетях куряне активно обсуждают произошедшее. Пользователи выдвигают самые невероятные версии случившегося: от некачественного фейерверка до взорвавшихся очистных сооружений. Многие комментарии пестрят шутками на тему взрыва. 

 «Терпение лопнуло у местных жителей»,
 «Салют это был, серьёзно. Он весь взорвался в один момент», 
 «Взрыв был нереальной силы!», 
«Да это очистные рванули, что на тёплом канале», 
«Метеорит взорвался в небе. Все нормально. Спите», - пишут юзеры.

Есть и те, кто вновь винит во всём «Квадру» - на ТЭЦ произошло короткое замыкание. 

Официальной информации об истинных причинах происшествия пока не поступало.

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