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Почти 600 килограммов турецких нектаринов задержали курские таможенники

Почти 600 килограммов турецких нектаринов задержали курские таможенники

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На Крупецком таможенном посту Курской таможни задержано 575 килограммов нектаринов.
На таможенный пост была подана декларация на товары, согласно которой из Турции в Россию ввозились различные фрукты, в том числе пять тонн нектаринов урожая 2019 года.
Но после таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и взвешиванием товара оказалось, что фруктов на 575 килограммов больше, чем заявлено в товарно-сопроводительных документах. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, декларант не смог.
Как сообщил заместитель начальника Крупецкого таможенного поста Александр Разенков, в отношении общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в московском регионе, по факту недекларирования товара, подлежащего декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении. По делу проводится административное расследование. Нарушителю таможенного законодательства грозит штраф и возможная конфискация товара.
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