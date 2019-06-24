Почти 600 килограммов турецких нектаринов задержали курские таможенники

На Крупецком таможенном посту Курской таможни задержано 575 килограммов нектаринов.На таможенный пост была подана декларация на товары, согласно которой из Турции в Россию ввозились различные фрукты, в том числе пять тонн нектаринов урожая 2019 года.Но после таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и взвешиванием товара оказалось, что фруктов на 575 килограммов больше, чем заявлено в товарно-сопроводительных документах. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, декларант не смог.Как сообщил заместитель начальника Крупецкого таможенного поста Александр Разенков, в отношении общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в московском регионе, по факту недекларирования товара, подлежащего декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении. По делу проводится административное расследование. Нарушителю таможенного законодательства грозит штраф и возможная конфискация товара.