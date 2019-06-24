  • 128 kbit
  • 64 kbit
Наша студия
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске подросток на мопеде врезался в «Шевроле»

В Курске подросток на мопеде врезался в «Шевроле»

Читайте также

Очередная авария с участием двухколёсного транспорты произошла в Курске 21 июня. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, около 11 вечера 15-летний подросток ехал на мопеде со стороны проспекта А.Дериглазова Курска в направлении п. Искра Курского района. Напротив д. № 13 по проспекту А.Дериглазова он столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан», за рулём которого был 33-летний водитель. Пострадали водитель мопеда и его пассажир, такой же подросток.  Их с ранениями доставили в областную детскую клиническую больницу.


ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Лента новостей

Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

И. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска назначен Михаил Глазунов

И. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска назначен Михаил Глазунов

На Курской Коренской ярмарке испекут гигантскую коврижку

Наши партнеры