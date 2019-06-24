В Курске подросток на мопеде врезался в «Шевроле»

Очередная авария с участием двухколёсного транспорты произошла в Курске 21 июня. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, около 11 вечера 15-летний подросток ехал на мопеде со стороны проспекта А.Дериглазова Курска в направлении п. Искра Курского района. Напротив д. № 13 по проспекту А.Дериглазова он столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан», за рулём которого был 33-летний водитель. Пострадали водитель мопеда и его пассажир, такой же подросток. Их с ранениями доставили в областную детскую клиническую больницу.