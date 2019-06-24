В Следкоме сообщили в чём обвиняют бывшего курского депутата Надежду Тарубарову

В следственном управлении Следственного комитета России по Курской области сообщили в чём обвиняют бывшую замглавы горсобрания Надежду Тарубарову. Её арестовали 21 июня. Расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Курской области. 62-летнюю Надежду Тарубарову обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).По версии следствия, в период с 13 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года Надежда Тарубарова, главный бухгалтер, а также иные неустановленные лица осуществляющие выполнение управленческих функций в ООО Топливная компания «Ант-Ойл» из корыстных побуждений истратили вверенное ООО Топливная компания «Ант-Ойл» на основании заключённых госконтрактов на оказание услуг, имущество ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Курской области» - горюче-смазочные материалы, путём его расходования и передачи другим лицам.Общий объём растраты - 620 556,66 литров, материальный ущерб - 20 826 770,14 рублей.Кроме того, с 13 февраля по 16 октября 2018 года Тарубарова, вместе с главным бухгалтером Топливной компании «Ант-Ойл», чтобы скрыть отмывание денег, а это 4 492 000 рублей, подделала документы.Сейчас она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.