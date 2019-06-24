В Следкоме сообщили в чём обвиняют бывшего курского депутата Надежду Тарубарову

По версии следствия, в период с 13 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года Надежда Тарубарова, главный бухгалтер, а также иные неустановленные лица осуществляющие выполнение управленческих функций в ООО Топливная компания «Ант-Ойл» из корыстных побуждений истратили вверенное ООО Топливная компания «Ант-Ойл» на основании заключённых госконтрактов на оказание услуг, имущество ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Курской области» - горюче-смазочные материалы, путём его расходования и передачи другим лицам.
Общий объём растраты - 620 556,66 литров, материальный ущерб - 20 826 770,14 рублей.
Кроме того, с 13 февраля по 16 октября 2018 года Тарубарова, вместе с главным бухгалтером Топливной компании «Ант-Ойл», чтобы скрыть отмывание денег, а это 4 492 000 рублей, подделала документы.
Сейчас она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.