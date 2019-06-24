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Директора курской фирмы по поставке дверей ждёт суд

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Директора курской фирмы по поставке дверей ждёт суд. Его обвиняют в мошенничестве. 
Как установлено в ходе следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017-го 31-летний курянин руководил организацией, которая занималась поставкой межкомнатных дверей от предприятий-изготовителей в Курске. В один из дней учредитель сообщил ему о том, что коммерческая фирма испытывает финансовые трудности, поэтому заключение договоров купли-продажи дверей запрещено.
Несмотря на это, зная о невозможности выполнить обязательства перед покупателями, директор всё же заключил 18 договоров, а полученные в качестве предоплаты деньги - более  1 миллиона рублей - похитил. 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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