Директора курской фирмы по поставке дверей ждёт суд. Его обвиняют в мошенничестве.Как установлено в ходе следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017-го 31-летний курянин руководил организацией, которая занималась поставкой межкомнатных дверей от предприятий-изготовителей в Курске. В один из дней учредитель сообщил ему о том, что коммерческая фирма испытывает финансовые трудности, поэтому заключение договоров купли-продажи дверей запрещено.Несмотря на это, зная о невозможности выполнить обязательства перед покупателями, директор всё же заключил 18 договоров, а полученные в качестве предоплаты деньги - более 1 миллиона рублей - похитил.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.