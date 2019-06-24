Курск. "Квадра" завершила масштабную реконструкцию тепломагистрали на улице Красной Армии

В курском филиале ПАО "Квадра" сообщили, что завершили масштабную реконструкцию тепломагистрали на ул. Красной Армии, проходившую с 2017 года. В общей сложности за три года заменено более 4 км сетей, сумма инвестиций в проект превысила 108 млн рублей.На этой неделе специалисты обещают восстановить асфальтовое покрытие на участке от ул. Белинского до ул. Добролюбова, после чего улица Красной Армии будет полностью открыта для проезда всех видов транспорта.