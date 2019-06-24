На этой неделе специалисты обещают восстановить асфальтовое покрытие на участке от ул. Белинского до ул. Добролюбова, после чего улица Красной Армии будет полностью открыта для проезда всех видов транспорта.
Курск. "Квадра" завершила масштабную реконструкцию тепломагистрали на улице Красной Армии
На этой неделе специалисты обещают восстановить асфальтовое покрытие на участке от ул. Белинского до ул. Добролюбова, после чего улица Красной Армии будет полностью открыта для проезда всех видов транспорта.