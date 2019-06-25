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В Курской областной клинической больнице провели первую операцию с помощью новой ангиографической системы

В Курской областной клинической больнице провели первую операцию с помощью новой ангиографической системы

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 В понедельник в областной клинической больнице провели первую операцию с помощью новой ангиографической системы. Стоимость нового ангиографа более 40 млн. рублей. Деньги на него выделили из областного бюджета. Специалисты провели с его помощью первые манипуляции – стентирование коронарных сосудов. 

«Аппарат экспертного класса позволит выполнять широкий спектр вмешательств на сосудах сердца, головного мозга, брюшной полости, верхних и нижних конечностей. В нём сочетаются новейшие технологии визуализации, позволяющие получить высокое качество изображения при минимальной рентгеновской нагрузке для пациента», – отметил председатель областного комитета здравоохранения Владимир Анцупов. 

Ангиограф – медицинское оборудование, с помощью которого сосудистые хирурги спасают пациентов с проблемами кровообращения, в том числе и при инфаркте миокарда и инсультах. В проблемный участок сосуда, перекрывающий кровоток, через лучевую артерию на запястье с помощью специального зонда вводится стент. Небольшая трубочка расширяет стенки сосуда, тем самым восстанавливая ток крови. Новый ангиограф даёт возможность рассмотреть стент в артерии в 100-кратном увеличении. 

Это уже третий подобный аппарат в областной клинической больнице. С вводом его в эксплуатацию лечебное учреждение обеспечит 1200 экстренных и плановых стентирований коронарных артерий пациентам, а также локализацию других сосудистых заболеваний. Стоит отметить, что ещё пять-семь лет назад подобные хирургические вмешательства выполнялись единично. 
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