Из-за поливающих огороды курян жители многоэтажек остаются без воды

Всё больше курян стали жаловаться на перебои в водоснабжении.В «Курскводоканале» пояснили - водопотребление резко возросло из-за продолжительной жаркой погодой. Так, в многоквартирных жилых домах расход увеличился на 10-15%, в индивидуальной жилой застройке – на 60-80%, иногда в 2, а то и в 2,5 раза. Все имеющиеся мощности водозаборных сооружений и насосных станций МУП «Курскводоканал» задействованы. Однако при увеличении водопотребления возрастают гидравлические сопротивления в трубопроводах, которые не рассчитаны на пропуск огромных дополнительных расходов.Основной объём воды, который тратят жители частного сектора, идёт на нерациональный полив их огородов. Из-за этого снижается давление в сети, и до верхних этажей вода просто не доходит. Таким образом, жилые дома, которые находятся далеко от насосных станций и в более высоких точках рельефа города, периодически испытывают недостаток воды из-за водопотребления соседей.Специалисты «Курскводоканала» регулярно проводят рейды в застройках частного сектора для ограничения бесконтрольных поливов, однако решение остаётся за владельцами домовладений. Также специалисты перераспределяют объём воды в частном секторе и увеличивают подачу воды потребителям, находящимся в гидравлически не выгодных условиях.«Курскводоканал» призывает курян к рациональному использованию воды!