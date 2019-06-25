Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:38 И. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска назначен Михаил Глазунов Читайте также В курской областной администрации очередные перестановки В мэрии назначен новый и.о. замглавы Курска Бывший заместитель мэра Курска стал главным приставом Ростовской области Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Курска – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска с 24 июня 2019 года назначен Михаил Глазунов, - сообщили в мэрии. +0 -0