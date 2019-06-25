  • 128 kbit
  • 64 kbit
Наша студия
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

И. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска назначен Михаил Глазунов

Читайте также

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Курска – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска с 24 июня 2019 года назначен Михаил Глазунов, - сообщили в мэрии.

+0 -0

Лента новостей

Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

И. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска назначен Михаил Глазунов

На Курской Коренской ярмарке испекут гигантскую коврижку

Из-за поливающих огороды курян жители многоэтажек остаются без воды

Наши партнеры