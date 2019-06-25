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Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

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В рамках стратегии по трансформации Сбербанка в единую экосистему реализован проект интеграции автокредитов дочернего Сетелем Банка в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн». Для получения кредита на покупку автомобиля (нового или подержанного) клиент теперь может подать заявку в знакомом ему интерфейсе «Сбербанк Онлайн» — как в мобильном приложении, так и в веб-версии — и получить одобрение в Сетелем Банке.

Клиент выбирает модель автомобиля, после чего ему предлагаются имеющиеся варианты автокредитования с учетом скидок и специальных условий финансовых программ, реализуемых Сетелем Банком совместно с автопроизводителями и дилерскими центрами. Заполнение заявки на кредит занимает всего три минуты благодаря тому, что многие данные автоматически берутся из профиля клиента. Решение по заявке принимается в среднем за 30 секунд.

После одобрения заявки клиент с помощью интерактивной карты выбирает дилерский центр для приобретения машины и затем, подписав документы в автосалоне, может уехать оттуда на приобретенном автомобиле.

- Интеграция продуктов автокредитования Сетелем Банка в «Сбербанк Онлайн» позволит улучшить опыт пользователей системы дистанционного обслуживания Сбербанка, - рассказывает управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков. - Благодаря взаимодействию компаний, входящих в Группу Сбербанк, мы формируем максимально полный набор кредитных продуктов, доступных клиенту на единой площадке. Оформление автокредитов Сетелем Банка в онлайн-канале Сбербанка – хороший пример групповой синергии. С момента технического запуска сервисом уже успели воспользоваться более 130 тыс. наших клиентов.

- Сотрудничество с крупными автопроизводителями и официальными дилерами, активное участие в госпрограммах льготного автокредитования позволяют Сетелем Банку предлагать клиентам одни из самых интересных условий автокредитования на рынке, - полагает Председатель Правления «Сетелем Банк» ООО Андрей Лыков. - По спецпрограммам с автопроизводителями у клиента есть возможность получить автокредит по привлекательным ставкам. Кредит можно оформить как на новые, так и на подержанные автомобили. Благодаря интеграции кредитного предложения Сетелем Банка в «Сбербанк Онлайн» клиенты Сбербанка смогут воспользоваться выгодными условиями по автокредитам на качественно новом уровне. Дополнительным плюсом для клиента является и то, что в «Сбербанк Онлайн» можно не только подобрать наиболее подходящий вариант кредитования и быстро получить решение по автокредиту, но и получать информацию о нем и управлять его погашением.



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Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в «Сбербанк Онлайн»

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