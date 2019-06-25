Отделение Пенсионного фонда примет участие в Курской Коренской ярмарке. Почему полезно посетить экспозицию

Отделение Пенсионного фонда России по Курской области 29 июня в павильоне №2 «Регионы России и СНГ» на Курской Коренской ярмарке представит экспозицию на тему «Цифровизация Отделения ПФР по Курской области на региональном и федеральном уровнях». Пройдет онлайн-демонстрация электронных услуг Пенсионного фонда России в Личном кабинете гражданина (www.pfrf.ru) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).Большинство государственных услуг ПФР доступны через сайт ПФР и Единый портал госуслуг только в случае, если пользователь зарегистрирован на портале и имеет подтвержденную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг или ваша учётная запись не имеет статус подтверждённой, то вы можете обратиться к сотрудникам Отделения ПФР по Курской области, которые в рамках работы экспозиции будут оказывать услуги по регистрации, восстановлению и подтверждению учётной записи.Отдельная часть экспозиции будет посвящена изменениям в законодательстве, связанным с правами граждан предпенсионного возраста, и реализации программы материнского (семейного) капитала.Также участники и посетители ярмарки узнают о новой форме работы Отделения ПФР с населением, внедряемой с целью контроля за качеством предоставления государственных услуг через клиентские службы территориальных учреждений ПФР. Каждый гражданин, получивший госуслугу, может прямо на месте оценить её качество – поставить положительную или отрицательную оценку. Первые пульты для оценки качества предоставленных услуг уже установлены в клиентских службах в г. Курске, г. Железногорске и п. Золотухино. Все отзывы посетителей хранятся на защищенном сервере Отделения ПФР по Курской области и анализируются по итогам отчётного периода. Таким образом, работа каждого сотрудника получает характеристику, основанную на мнении клиентов.Посетители экспозиции получат раздаточные информационно-разъяснительные материалы в виде лифлетов, брошюр, листовок. В частности, специально для ярмарки Отделение ПФР разработало листовки «Вниманию граждан предпенсионного возраста» и «Материнский капитал – господдержка семей».Традиционно перед павильоном будет стоять машина мобильной клиентской службы Отделения ПФР, где все желающие смогут получить консультацию. При себе необходимо иметь паспорт.