В Курске, врезавшись в припаркованное авто, разбился мотоциклист

24 июня в Курске разбился очередной мотоциклист. Авария случилась примерно в половину восьмого вечера. Как сообщили в ГИБДД, 18-летний парень на мотоцикле «Читуна», который, к слову, не зарегистрирован в установленном порядке, ехал по ул. Гуторовская со стороны ул. 3-я. Гуторовская в направлении ул. Менделеева. Напротив д.№72 по ул. Гуторовская он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Пежо-107». В результате ДТП юный байкер получил ранения, его доставили в 4-ю горбольницу. Как сообщила владелица пострадавшего авто, у парня не было водительских прав.