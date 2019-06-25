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В Курске, врезавшись в припаркованное авто, разбился мотоциклист

В Курске, врезавшись в припаркованное авто, разбился мотоциклист

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24 июня в Курске разбился очередной мотоциклист. Авария случилась примерно в половину восьмого вечера. Как сообщили в ГИБДД, 18-летний парень на мотоцикле «Читуна», который, к слову, не зарегистрирован в установленном порядке, ехал по ул. Гуторовская со стороны ул. 3-я. Гуторовская в направлении ул. Менделеева. Напротив д.№72 по ул. Гуторовская он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Пежо-107». В результате ДТП юный байкер получил ранения, его доставили в 4-ю горбольницу. Как сообщила владелица пострадавшего авто, у парня не было водительских прав.



ФОТО с места ДТП











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