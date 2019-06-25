Курянка продала спиртное детям и попала под статью

В Курске в отношении продавца пивного магазина возбуждено уголовное дело. Женщина дважды продала спиртное детям. Во время рейдовых мероприятий в центре города инспекторы по делам несовершеннолетних задержали семнадцатилетнего подростка с бутылкой пива. Он признался, что только что приобрёл алкоголь в магазине. При проверке факт покупки подтвердился, а экспертиза установила, что напиток содержит этиловый спирт. Выяснилось, что менее года назад продавец уже продавала алкоголь несовершеннолетним. За это ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. В соответствии с законом, за повторную продажу спиртного детям предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ. Курянка признала свою вину и сотрудничает со следствием. За совершённое преступление она может по решению суда получить до 12 месяцев исправительных работ.