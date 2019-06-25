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Лента новостей / В регионе

Курянка продала спиртное детям и попала под статью

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В Курске в отношении продавца пивного магазина возбуждено уголовное дело. Женщина дважды продала спиртное детям. Во время рейдовых мероприятий в центре города инспекторы по делам несовершеннолетних задержали семнадцатилетнего подростка с бутылкой пива. Он признался, что только что приобрёл алкоголь в магазине. При проверке факт покупки подтвердился, а экспертиза установила, что напиток содержит этиловый спирт. Выяснилось, что менее года назад продавец уже продавала алкоголь несовершеннолетним. За это ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. В соответствии с законом, за повторную продажу спиртного детям предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ. Курянка признала свою вину и сотрудничает со следствием. За совершённое преступление она может по решению суда получить до 12 месяцев исправительных работ.
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