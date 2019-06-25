Оштрафовали курянку, торговавшую опасной детской одеждой

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении одной из местных ИП, которая признана виновной по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).Как установлено в суде, курянка торговала подростковой и детской одеждой. В ходе проверки у продавца изъяли несколько видов одежды для детей до 6 лет. Экспертиза установила, что эта одежда не соответствовала требованиям биологической и химической безопасности. Женщину обязали снять с реализации опасные для здоровья вещей. Однако она проигнорировала эти требования. В ходе повторной проверки и экспертизы выявлены ещё 7 предметов детской одежды, которые не соответствовали требованиям биологической и химической безопасности.В итоге продавец попала под уголовное дело. Суда оштрафовал предпринимателя на 50 тыс. руб.