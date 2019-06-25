Под Курском столкнулись два ВАЗа. Ранен водитель

В Льговском районе Курской области в столкновении двух ВАЗов пострадал автомобилист. Как сообщили в Госавтоинспекции, 24 июня примерно в 8 утра 38-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по второстепенной дороге улицы Осипенко Льгова. При выезде на автодорогу «Курск – Льгов – Рыльск» он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с другим ВАЗом - Жигулями, за рулём которых был 62-летний автомобилист, который двигался со стороны Рыльска в сторону Льгова. В результате ДТП пострадал водитель первого ВАЗа - виновник аварии. Молодого мужчину с травмами доставили в льговскую райбольницу.