Поднимаем соревновательный дух! Курян приглашают пройти «Тропу Богатыря»

Курская Коренская ярмарка в этом году поразит своих посетителей обилием спортивных мероприятий. Впервые в спортивную программу ярмарки включены:- полоса препятствий «Тропа Богатыря»;- мастер-классы по разным видам спорта;- установление рекордов Курской Коренской ярмарки.- 29 июня – самый интересный и насыщенный день. В 9 утра Роман Старовойт откроет спортивный день и даст старт подаче заявок на «Тропу Богатыря», - рассказала председатель областного комитета по физкультуре и спорту Евгения Ламонова, - Мы хотели провести своё мероприятие, маленький квест для жителей области, - пояснила олимпийская чемпионка.Мероприятия пройдут в местечке Свобода. Проект « Тропа Богатыря» - это командное соревнование, включающее в себя преодоление разного рода препятствий, которые связаны с призывной и общей физической подготовкой.Принять участие могут 20 команд из 4 человек (по 2 мужчин и 2 женщины) старше 18 лет. Чтобы подать заявку нужно позвонить по номеру 730-716 в Центр спортивной подготовки.- Мы решили предложить жителям Курской области и гостям попробовать себя в спортивном соревновании. Участники смогут проползти под БТРом, преодолеть ров с водой, трёхметровую стену, колючую проволоку, пробежать по покрышкам. У вас останутся непередаваемые ощущения, - говорит директор Центра спортивной подготовки Вячеслав Харитонов.Всего более 10 препятствий.Испытать свою силу, волю и командный дух вы сможете 30 июня. Команда-победитель получит Кубок Богатыря.Также на стадионе пройдут показательные выступления по силовому экстриму, художественной гимнастике, спортивной борьбе, боксу, дзюдо, танцам, конному спорту. Зрители увидят соревнования по пляжному волейболу, регби, футболу, стритболу, силовому экстриму.«Коренская Нива-2019» станет самым крупным спортивным событием ярмарки. Финальные соревнования Спартакиады муниципальных районов Курской области включают в себя состязания по армреслингу, русской лапте, гиревому сорту, силовому троеборью, перетягиванию каната и стритболу.По итогам ярмарки победители получат сертификаты, как люди, установившие рекорды Курской Коренской.