Курские таможенники вернули на Украину запрещённые металлические трубы

В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни задержали грузовик со сборным грузом, следовавшим из Украины транзитом через Россию и Казахстан в Узбекистан.В ходе таможенного контроля выяснилось, что в составе сборного груза имеется товар – 780 килограммов металлических труб. Трубы изготовлены в Литве, но на территорию Евразийского экономического союза ввозятся с территории Украины.В соответствии с действующим законодательством, введён запрет на ввоз в Россию ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, или, которые перемещаются через территорию Украины. Такие запреты действуют и в отношении металлических труб.Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в отношении украинской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Запрещённый товар вернули на территорию Украины. Остальной сборный груз проследовал по назначению.