  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские таможенники вернули на Украину запрещённые металлические трубы

Курские таможенники вернули на Украину запрещённые металлические трубы

Читайте также

В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни задержали грузовик со сборным грузом, следовавшим из Украины транзитом через Россию и Казахстан в Узбекистан.
В ходе таможенного контроля выяснилось, что в составе сборного груза имеется товар – 780 килограммов металлических труб. Трубы изготовлены в Литве, но на территорию Евразийского экономического союза ввозятся с территории Украины.
В соответствии с действующим законодательством, введён запрет на ввоз в Россию ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, или, которые перемещаются через территорию Украины. Такие запреты действуют и в отношении металлических труб.
Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в отношении украинской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Запрещённый товар вернули на территорию Украины. Остальной сборный груз проследовал по назначению.

+0 -0

Лента новостей

Прокуратура Курска заинтересовалась коррупционными рисками при благоустройстве города

Курян приглашают на очередной киноквартирник

В Курске стартует VIII Среднерусский экономический форум

В Курске стартовал проект «Губернаторский лагерь»

В Курске ищут виновника мора рыбы в реке Сейм

Наши партнеры