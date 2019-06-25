Врио губернатора и новый мэр Курска проинспектировали областной центр

Инспекцию начинают с подземного перехода на проспекте Кулакова, остановка «ул. Народная». В этом году был заключен контракт на ремонт, но подрядчик не справился и теперь внесен в реестр недобросовестных. Роман Старовойт просит нового мэра Виктора Карамышева решить вопрос до зимы и разобраться с ответственными за его содержание.
Виктор Карамышев, глава Курска: «Каждый собственник должен нести ответственность за ту территорию, которая прилегает к его зданию и сооружению. Мы в ближайшее время это исправим».
Следующий объект - пойма реки Сейм. Сюда свозили отработанный бордюрный камень с намерением поднять уровень грунта и, в дальнейшем, создать зону отдыха. Собственник участка не учел, что материал, который использовал, не отвечает требованиям экологической безопасности.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Идея хорошая, но она неправильно реализована. И надо спасибо сказать курянам, которые сообщили об этом в интернете. Они вовремя заметили и нас оповестили».
Жаловались куряне и на состояние парка КЗТЗ после первого этапа реконструкции по программе «Формирование современной городской среды». Врио губернатора лично убедился, что работы выполнены плохо, а некоторые конструкции - небезопасны. Поручение - в ходе второго этапа работ пожелания местных жителей учесть, а недостатки - устранить.
Виктор Карамышев, мэр Курска: «Сейчас определяемся кто будет балансодержателем. Не только в парке КЗТЗ, но и за всеми общественными территориями планируем закрепить конкретные организации. И, возможно, это будет дирекция парков, которую мы думаем создать».
Программа формирования современной городской среды включает в себя не только парки, но и 50 дворовых территорий. Насколько качественно ведутся работы, руководители области и города проверили на примере двора на проспекте Клыкова. Особых претензий нет. Проинспектировали также ход работ по замене лифтов. В этом году в Курске, Железногорске и Курчатове планируется установить 241 подъемник. В перечне также дом №4 на проспекте Дружбы.
Как выполняется еще одна программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверили на улице Гремяченской. Также проследили как был использован снятый здесь старый асфальт - его использовали повторно, сделали временную дорогу в частном секторе, на улице Линецкой.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «По просьбе местных жителей, как мы договаривались, отфрезерованный материал с этих улиц мы направляем на отсыпку. Это временное решение для индивидуальной жилой застройки. И более 60 километров таких улиц дополнительно будет отсыпано».
Поездки по области, которые уже стали традиционными, позволяют понять и прочувствовать проблемы на местах - отмечает Роман Старовойт. Надеется, что этому примеру последует и новый мэр Курска.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Мы намерены работать как единая команда - администрация области и администрация города Курска. Я уверен, что если мы будем чутко реагировать на все просьбы и пожелания наших земляков, моментально реагировать, то нам удастся выполнить поручение президента. А именно - создать условия для улучшения качества жизни наших земляков, чтобы мы каждый день чувствовали эти улучшения».
Виктор Карамышев, глава Курска: «Город, с таким состоянием дел в бюджете, самостоятельно со всеми задачами не справится, поэтому мы обратились, в том числе к Роману Владимировичу, с просьбой помочь нам. И у меня есть поручение от врио губернатора провести полный аудит финансовый, договорных отношений, кадрового потенциала, для того чтобы город работал четко, как хорошо смазанный и отрегулированный механизм».