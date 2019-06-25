В Курске ищут виновника мора рыбы в реке Сейм

Андрей Мильниченко, представитель ООО «Эко центр»: «В данный момент мы проводим отбор проб сточной воды в контрольном колодце общего сброса. В дальнейшем мы отвезем эти пробы в лабораторию для дальнейшего анализа на химические вещества. Сегодня планируем посетить 4 предприятия».
Аналогичную работу проводят и другие группы, ведь проверить предстоит множество предприятий.
Константин Поляков, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области: «К централизованной системе водоотведения подключено более 100 организаций и более 500 канализационных люков. То есть, кто-то мог слить что-то в люк. Мы, совместно со всеми органами, проводим проверку каждого предприятия».
Причина такой активности ведомств - существенные экологические последствия для реки Сейм, которая, к слову, находится под федеральным надзором. Предварительно установлено, что в канализационную систему был произведен сброс некой бурой жидкости, в результате чего на очистных сооружениях погиб активный ил, а в реку попали вредные вещества. Количество аммонийного азота и марганца в воде существенно превышает нормативы. В районе поселков Ворошнево и Анахино отмечен массовый мор рыбы из-за нехватки кислорода. Вместе с тем, отмечают в департаменте экологической безопасности, ситуация на водном объекте постепенно приходит в норму.
Константин Поляков, директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области: «Есть тенденция к снижению выбросов. Ситуация стабилизируется. Сейчас на очистных сооружениях активно выращивается ил. Работы по выращиванию данных бактерий, данного ила, предусмотрены до 7 июля. После этого он будет запущен в очистные сооружения, их робота нормализуется»
Виновнику загрязнения реки вряд ли удастся отделаться одним лишь штрафом, отмечают в департаменте. Но его нужно сначала найти, что удается не всегда. Как отмечает телеканал, восемь лет назад, после аналогичного инцидента, многочисленные проверки не дали результата.