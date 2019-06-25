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В Курске стартовал проект «Губернаторский лагерь»

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24 июня в Курске стартовал проект «Губернаторский лагерь» по экспорту образовательных программ МДЦ «Артек» в субъекты России. В соответствии с соглашением, подписанным в апреле этого года врио губернатора Курской области, ректором КГУ и руководителем «Артека», площадкой реализации проекта стал Детский оздоровительно-образовательный центр им. Ульяны Громовой.

В рамках летних смен пройдут образовательные программы МДЦ «Артек»: «Театр есть искусство отражать», «С чего начинается память», «Преодолевая себя». Участниками трех смен «Губернаторского лагеря» станут более 630 курских школьников.

26 июня в 10.00 состоится открытие смены «Театр есть искусство отражать». Участниками смены стали 210 одаренных учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования: Дворца пионеров и школьников Курска, Дворца детского творчества, Центра детского творчества, Дома искусств «Ритм», Дома детского творчества Железнодорожного округа, центра «Оберег».
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