  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян приглашают на очередной киноквартирник

Курян приглашают на очередной киноквартирник

Читайте также

Сегодня вечером курян приглашают на  очередной киноквартирник. В саду Курскоблкиновидеофонда, что на Зелёной, 32 покажут фильм о представителях молодого поколения времён Гражданской войны «Начальник Чукотки» режиссёра Виталия Мельникова (1966).

В основу картины легла подлинная история, случившаяся в то непростое время. Это едва ли не единственная революционная комедия в советском кино, которую благосклонно приняла цензура, и даже директор «Ленфильма» с улыбкой отметил, что авторы к юбилею Октября сняли «сплошной анекдот».

Прологом к фильму станут хорошие песни под гитару в свободном стиле Марии Юзепольской. 

Организаторы обещают душевное настроение и предупреждают - если боитесь замерзнуть к концу фильма, прихватите пледы! Потому что в связи с длинным днём начало киноквартирника перенесено на 20:00!

Входная плата - свободная цена от 100 рублей. 
Запись в личные сообщения организаторам или по тел. 52-98-20. 

+0 -0

Лента новостей

В прокат выходит фильм о трагедии на российской подводной лодке «Курск»

Поветкин не выйдет на ринг в Саудовской Аравии

15 представителей регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили во Всероссийской олимпиаде школьников

В Курской области впервые ввели карантин из-за американской белой бабочки

Курские пожарники снимаются в фильме Данилы Козловского

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске