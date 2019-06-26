Курян приглашают на очередной киноквартирник

В основу картины легла подлинная история, случившаяся в то непростое время. Это едва ли не единственная революционная комедия в советском кино, которую благосклонно приняла цензура, и даже директор «Ленфильма» с улыбкой отметил, что авторы к юбилею Октября сняли «сплошной анекдот».
Прологом к фильму станут хорошие песни под гитару в свободном стиле Марии Юзепольской.
Организаторы обещают душевное настроение и предупреждают - если боитесь замерзнуть к концу фильма, прихватите пледы! Потому что в связи с длинным днём начало киноквартирника перенесено на 20:00!
Входная плата - свободная цена от 100 рублей.
Запись в личные сообщения организаторам или по тел. 52-98-20.