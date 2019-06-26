Прокуратура Курска заинтересовалась коррупционными рисками при благоустройстве города

Например, предусмотрен ряд процедур, требующих согласования с отраслевыми органами администрации города. Собственники должны согласовывать действия, которые они производят на своих же участках. Без этого нельзя будет ремонтировать фасады зданий, заниматься ландшафтными работами. Получить добро нужно и на дизайн-проекты информационных и рекламных материалов и даже на оформление рисунками глухих заборов и брандмауэров. А значит, принимаемые конкретными должностными лицами решения носят произвольный характер и зависят от их субъективного мнения.
Прокурор города обратился к главе Курска с представлением, в котором поставил вопрос о необходимости разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты.
Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.