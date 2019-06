ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 25.06.2019 - Ethno-beat vol.3

1. Laszlo Hortobagyi - Legend Of Yrch (Traditional Music Of Amygdala ‘1991)

2. Xavier Quijas Yxayotl - Tezcatlipoca Y Fuego (To The Smoking Mirror And Fire Serpent) (Xavier Quijas Yxayotl ‘2003)

3. Moontribe - Moontribe (Moontribe‘2018)

4. The Dwarfs of East Agouza - Resinance (Bes‘2016)

5. Yoshi Shikato / Akino Fuchise - Rimse (Japan: Ainu Songs (Chants Des Ainou) ‘1993)

6. Various Artists - Naa-Bua (Gbáyá – Centrafrique - Musique Gbáyá / Chants À Penser ‘1977)

7. Polyphonies Des Iles Salomon - Segela Ragili (Polyphonies Des Iles Salomon ‘1974)

8. Alesia Cosmos - Bro Ho Tado (Exclusivo! ‘1983)

9. Luis Perez - Suite Al Culto Solar - Xochiyaoyoloh (Ipan In Xiktli Metzli, México Mágico Cósmico, En El Ombligo De La Luna ‘1981)

10. Conjunto Biankomeko De La Habana Y Matanzas - Marcha Efo De La Habana (Antologia De La Musica Afrocubana, Volumen X: Abakua ‘2006)

11. Неизвестен - pieces for the trutruca (amerindian ceremonial music from chile ‘1975)

12. Неизвестен - Chant Des Mekrakaroré / Song Of The Mekrakaroré (Simone Dreyfus – Musique Indienne Du Brésil ‘1968)

13. Dengue Dengue Dengue - Pua (feat. Penya) (Semillero ‘2018)

14. Palé Tiointé, Kambiré Tiaporté, Da Gboro Alé - Gôpir (Burkina Faso - Lobi Country. Funeral Xylophone ‘1999)

15. Mutamassik - Long Beards (Mutamassik = متمسك* – Symbols Follow ‘2015)

16. Guem Et Zaka Percussion - La Forét Vierge (Guem Et Zaka Percussion ‘1997)

17. Fátima Miranda - Dhrupad Dream (Concierto En Canto ‘1994)

18. Aby Ngana Diop - Ndame (Liital ‘2004)

19. Mitsogho - Voice Of The Ya Mwèï (Mitsogho / Batéké – Gabon: Musiques Des Mitsogho Et Des Batéké ‘1984)

20. uncredited Falasha musicians - Daily Prayers (In Falasha) (Ethiopie - Musique Traditionelle - Jean L. Jenkins ‘1964)

21. Rwanda-traditionele muziek - Ikembe (Jos Gansemans – Rwanda - Traditionele Muziek - Musique Traditionelle ‘1987)

22. Hu Vibrational - Twins (Universal Mother: boonghee music 3 ‘2006)

23. Mbilé - Kende Soloist (Various – African Gems ‘2014)

24. Vasilisk - Sacred Dance (Acqua ‘1989)

25. Неизвестен -Signaleagwe Orroyo (yanvalou) (Maya Deren – Voices Of Haiti ‘1953)

26. African Head Charge - Family Doctoring (My Life In A Hole In The Ground ‘1981)

27. Togo people - Burial Music _ Funeral Rites (VA - Musique Kabiye – Togo 1960)

28. Didjeridoo, The Australian Aboriginal Music - Chants Of The Rembaranka Tribe (Various – Didjeridoo — The Australian Aboriginal Music’1996)

29. uncredited Anuak musicians - Toum Solo (Ethiopie - Musique Traditionelle - Jean L. Jenkins ‘1964)

30. Raksha Mancham - Hamilu Al-Hawa (sBas Yul ‘1997)

31. Jobelou – Yanvalou (Voodoo Trance Music Ritual Drums of Haiti ‘1974)

32. Futuro Antico - Eco Raga (Dai Primitivi All'elettronica ‘1980)

33. Неизвестен - Ngoma Ra Mrongo (Various – Africa - Witchcraft & Ritual Music ‘1975)

34. Bal Naggaro - Flöten-Trommel-Ensembles - White Ant (Berta – Waza, Bal Naggaro, Abangaran - Die Musik Der Berta Am Blauen Nil - Music Of The Berta From The Blue Nile’ 2003)