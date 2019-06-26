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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске 10-летний скейтбордист угодил под ВАЗ

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25 июня в Курске под машину попал 10-летний скейтбордист. Авария случилась примерно в 13.40 возле д.№34 по ул. Кольцова. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 24-летняя автомобилистка на «Восьмёрке» ехала по ул. Кольцова со стороны ул. Кр. Армии в направлении ул. Петра Минакова и допустила наезд на 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги по ул. Пионеров со стороны ул. Энгельса, в направлении ул. Бочарова, на скейтборде. В результате ДТП ребёнка с ранением доставили в областную детскую клиническую больницу.
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