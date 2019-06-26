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Лента новостей / В регионе

Курянин, помогая завести машину, угнал её

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В Курске мужчина, помогая завести машину, угнал её. ВАЗовская «девятка» 2002 года выпуска заглохла на одном из перекрёстков улицы Карла Маркса. У водителя пенсионера не получалось в одиночку запустить двигатель, на помощь пришёл прохожий. Мужчина предложил хозяину толкнуть автомобиль сзади, а сам сел за руль. Метод оказался эффективным и мотор заработал. Но «помощник» не остановился, а нажал на газ и уехал на чужой машине. Пенсионер сразу заявил об угоне в полицию и в районе ввели операцию «Перехват». Вскоре угонщик бросил авто на соседней улице, где его и обнаружили стражи порядка. 

Описывая внешность преступника, владелец девятки вспомнил о его особой примете - гематомах сразу двух глаз. Это позволило быстро задержать подозреваемого. Он проживал неподалёку от места происшествия. Выяснилось, что ранее у курянина уже были проблемы с законом - в прошлом году он получил срок за кражу. Эксперты выявили совпадение следов его пальцев рук с отпечатками, оставленными в автомобиле.

В Северном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Угонщику грозит до 5  лет лишения свободы. 

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