Курский силач отбуксировал 8-тонный грузовик

100 кг как разминка, поскольку в силовом экстриме вес снарядов бывает до 4-х раз больше. Поэтому этот вид спорта доступен не каждому. Силовой экстрим - это один из самых зрелищных видов, которым занимаются поистине могучие люди, в народе их называют "титанами". Владимир Ширяев перешёл в него из бодибилдинга.
Владимир Ширяев: «Сначала занимался бодибилдингом, но потом мне немножко надоело. Помимо визуально внешней формы, я хотел быть сильным. Однообразное поднимание штанги вроде пауэрлифтинга мне было неинтересно. С детства я смотрел телевизор, видел там Владимира Турчинского, Вячеслава Максюту, вот эти богатырские игры, когда здоровые мужики, богатыри перетаскивали КАМАЗы, поезда, поднимали камни, бревна. Я всегда хотел быть большим и сильным. Так я пришел в этот спорт. Прежде чем начать, пришлось порядка 5-6 лет протренироваться, чтобы я обладал определенными силовыми данными, чтобы мои связки выдержали эту нагрузку».
Главное правило - не специализироваться на упражнениях. Атлет должен одинаково успешно управляться с любым снарядом - бревнами, камнями, бочками, наковальнями, якорями. Свои результаты силачи подкрепляют «золотом» на выступлениях. На днях в Липецке Владимир Ширяев стал абсолютным чемпионом на соревнованиях по силовому экстриму. Он смог отбуксировать 8-тонный грузовик на 7 метров.
Владимир Ширяев: «Мы соревновались в буксировке автомобиля, кантовке покрышки весом 200 кг, перебрасывании мешков через 5-метровую перекладину и погрузочная эстафета с кеглями по 90 кг. Участников было 6 - Новомосковск, Тула, Елец. Мне удалось занять 1- место. Было достаточно тяжело, потому что соперники мои были более выносливые, а у меня категория весовая супер-тяжелая, поэтому приходилось немножко потерпеть. 30-градусная жара - это, конечно, всё сказывалось на моих результатах. Но, тем не менее, первое место с уверенным отрывом мне удалось занять».
А накануне на Куликовом поле прошёл командный турнир по силовому экстриму на уровне чемпионата России. Курск представили 4 атлета. Они соревновались в переноске колодца весом 360 кг, беге с чугунной пушкой, броске гири через перекладину на пятиметровой высоте, а также подъеме бревна.
Сейчас у курских силачей перерыв в соревнованиях, затем подготовка к кубку области по силовому экстриму. А в августе их ждет международный турнир в Белгороде.