Спасатели предупреждают курян о чрезвычайной пожарной опасности

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 27 июня днём в западных районах Курской области местами ожидается опасное метеорологическое явление чрезвычайная пожарная опасность – показатель пожарной опасности 5 класса.Спсатели напоминают правила поведения при сильной жаре:1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;4) будьте бдительны, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».