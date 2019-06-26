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Спасатели предупреждают курян о чрезвычайной пожарной опасности

Спасатели предупреждают курян о чрезвычайной пожарной опасности

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По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 27 июня днём в западных районах Курской области местами ожидается опасное метеорологическое явление чрезвычайная пожарная опасность – показатель пожарной опасности 5 класса.

Спсатели напоминают правила поведения при сильной жаре:

1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;

3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;

4) будьте бдительны, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112». 

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