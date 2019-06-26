Курск. На Ермошкином озере утонул подросток

Во вторник в Курске и Курском районе на воде погибли два человека - 61-летний мужчина утонул в реке Тускарь, 14-летний подросток - в Ермошкином озере. Сообщение о ЧП на водоёме в Сеймском округе поступило в «Службу спасения - 112» в 14:47. Как рассказали в региональном МЧС, мальчик отдыхал на озере с родителями, они отвлеклись и не заметили, что ребёнку нужна помощь. Подросток не умел плавать. Спасатели достали мальчика из воды, но в машине скорой помощи он скончался.Ещё один трагический случай произошёл в посёлке Щетинка Курского района около 2-х чсов дня. Мужчина купался в не оборудованном месте на реке Тускарь. Доставать его из воды пришлось водолазам.Спасатели в очередной раз призывают курян соблюдать правила безопасности при посещении водоёмов!