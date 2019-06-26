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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В центре Курска внедорожник сбил 8-летнюю девочку

В центре Курска внедорожник сбил 8-летнюю девочку

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Вечером 25 июня в центре Курска под колёса внедорожника попала 8-летняя девочка. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась около шести часов возле д.№4 по ул. Димитрова. 49-летний водитель на автомобиле «NISSAN X-Trail» ехал по ул. Димитрова со стороны ул. Марата в направлении ул. Почтовая. Возле дома №4 он допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребёнка с ранением доставили в больницу.
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