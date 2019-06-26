Полицейского, отгонявшего детей от машины травматом, уволят

Полицейского, который отгонял с помощью травматического пистолета детей от своей машины (мальчишки просто играли в футбол, и мяч угодил в авто) уволят из органов по отрицательным мотивам. В ведомстве подобные действия расцениваются как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Как отметил глава регионального УМВД генерал-майора полиции Виктор Косарев, полицейский должен всегда уметь принимать взвешенные решения, грамотно оценивать ситуацию и стараться урегулировать споры мирным путем, тем более, когда речь идет о детях. В данном случае сотрудник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог адекватно себя вести.Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Им занимается Сеймский МСО СУ СК России по Курской области. 36-летнеий мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.- По версии следствия, 23 июня между 20 и 21 часами, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте - вблизи подъезда № 2 дома № 3 по улице 1-я Ламоновская Курска, разозлившись на игравших с мячом детей, за то, что они попали мячом в его машину, из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия травматический пистолет, направлял его в область живота 11-летнего ребёнка, а также произвёл после этого выстрел в воздух, создав для него и окружающих тревожную обстановку, нарушающую душевное равновесие из-за страха за свою жизнь и здоровье, - поясняют в Следкоме.К счастью, в этой истории никто не пострадал.ФОТО - СУ СК России по Курской области