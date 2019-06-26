В Курске открылся «Молодёжный амфитеатр»

25 июня в парке «Боева дача», больше известном как Боевка, открылся арт-объект «Молодёжный амфитеатр». Открытие готовилось в честь Дня молодёжи в России. В разработке проекта принимали участие активисты курского регионального штаба МООО РСО и управление молодёжной политики физической культуры и спорта Курска. В роли архитекторов арт-площадки выступили Григорий Яцкий и Евгения Кузнецова. Всех причастных к созданию Молодёжного амфитеатра наградили почётными грамотами.«Проект создан для проведения молодёжных мероприятий, начиная от спектаклей до интересных лекций с известными курянами и концертов», - рассказывает Светлана Бондарева - идейный вдохновитель проекта.Она отметила и то, что в Курске крайне мало неформальных летних площадок, где можно было бы весело и интересно провести время. Это и стало одной из причин создания Молодёжного амфитеатра на Боевке.«Боевка – один из самых больших парков города. Он стремится к благоустройству, поэтому хотелось внести свой вклад, проявить инициативу именно здесь, потому что это место более пригодно для летних активностей. Здесь, на территории ДЮСШ №4, самое уютное, приятное, камерное место в отличие от других полянок на Боевой даче» - объясняет Светлана Бондарева.Первым именитым гостем амфитеатра стал Леонид Винцкевич, заслуженный артист России и арт-директор ежегодного фестиваля «Джазовая провинция». Леонид Вячеславович поддержал этот интересный проект, который, по его мнению, поможет молодёжи самореализовываться в сфере искусства. Музыкант ответил на вопросы посетителей площадки, рассказал о джазе в России и пожелал быть верными своим мечтам и любить свое дело.Гостям амфитеатра предложили пройти мастер-класс по приготовлению лимонадов.В конце торжественного открытия новой арт-площадки выступила курская кавер-группа TAKE FIRE. Ребята зарядили посетителей энергией и подарили возможность насладиться хорошей музыкой.Площадка будет работать каждую субботу.