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В Курске открылся «Молодёжный амфитеатр»

В Курске открылся «Молодёжный амфитеатр»

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25 июня в парке «Боева дача», больше известном как Боевка, открылся арт-объект «Молодёжный амфитеатр». Открытие готовилось в честь Дня молодёжи в России. В разработке проекта принимали участие активисты курского регионального штаба МООО РСО и управление молодёжной политики физической культуры и спорта Курска. В роли архитекторов арт-площадки выступили Григорий Яцкий и Евгения Кузнецова. Всех причастных к созданию Молодёжного амфитеатра наградили почётными грамотами. 


«Проект создан для проведения молодёжных мероприятий, начиная от спектаклей до интересных лекций с известными курянами и концертов», - рассказывает Светлана Бондарева - идейный вдохновитель проекта. 

Она отметила и то, что в Курске крайне мало неформальных летних площадок, где можно было бы весело и интересно провести время. Это и стало одной из причин создания Молодёжного амфитеатра на Боевке. 

«Боевка – один из самых больших парков города. Он стремится к благоустройству, поэтому хотелось внести свой вклад, проявить инициативу именно здесь, потому что это место более пригодно для летних активностей. Здесь, на территории ДЮСШ №4, самое уютное, приятное, камерное место в отличие от других полянок на Боевой даче» - объясняет Светлана Бондарева. 

Первым именитым гостем амфитеатра стал Леонид Винцкевич, заслуженный артист России и арт-директор ежегодного фестиваля «Джазовая провинция». Леонид Вячеславович поддержал этот интересный проект, который, по его мнению, поможет молодёжи самореализовываться в сфере искусства. Музыкант ответил на вопросы посетителей площадки, рассказал о джазе в России и пожелал быть верными своим мечтам и любить свое дело. 


Гостям амфитеатра предложили пройти мастер-класс по приготовлению лимонадов.


В конце торжественного открытия новой арт-площадки выступила курская кавер-группа TAKE FIRE. Ребята зарядили посетителей энергией и подарили возможность насладиться хорошей музыкой.

Площадка будет работать каждую субботу.
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