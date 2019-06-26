В курской администрации очередные кадровые перемены.Исполняющим обязанности заместителя главы администрации города с 25 июня назначен Эдуард Кудрявцев. До этого он занимал должность заместитель начальника, начальника управления налоговой политики и прогнозирования доходов комитета финансов Курской области.