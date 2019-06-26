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Курские пожарники снимаются в фильме Данилы Козловского

Курские пожарники снимаются в фильме Данилы Козловского

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В Курчатове продолжаются съёмки фильма про Чернобыльскую аварию. Сюжет картины под рабочим названием «Когда падали аисты» основан на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов. Съёмки на территории недостроенного энергоблока №5 Курской АЭС уже завершены и сейчас актёры работают на набережной. На съёмочной площадке кипит рабочий процесс. Руководит действием режиссёр Данила Козловский.

Начальник Противопожарной службы Курской области Анатолий Бабенко и сотрудники Центра противопожарной пропаганды посетили съёмочную площадку и пообщались с Данилой Козловским, который не только режиссирует, но и играет в фильме главную роль. По словам Козловского, весь съёмочный процесс идёт по плану – режиссёр уже доволен проделанной работой. Главная задача, которая стояла перед командой – это не только максимально правдоподобно рассказать о чернобыльской трагедии, но и воссоздать в условиях реальности эпоху 80-х годов. В этом помогла Противопожарная служба при поддержке администрации Курской области. Пожарно-техническое вооружение, ретро-техника и военные бронетранспортёры отлично вписались в кадры. Участие в съёмках принимали и настоящие пожарные, а также ретро-пожарные автомобили.





Съёмочный процесс в Курчатове подходит к концу. Работу здесь должны завершить к 3 июля. На а увидеть киноленту куряне и все жители страны смогут только в следующем году.
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