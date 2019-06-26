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В прокат выходит фильм о трагедии на российской подводной лодке «Курск»

В прокат выходит фильм о трагедии на российской подводной лодке «Курск»

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В российский прокат выходит фильм Томаса Винтерберга о трагедии на российской подводной лодке «Курск». Продюсером картины выступил известный французский режиссер Люк Бессон. Драма основана на книге Роберта Мура «Время умирать». 
Напомним, 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море на борту «Курска» произошло два взрыва. Погибли 118 человек. 

Столкновение героев-одиночек с бюрократической машиной. Так режиссер картины Томас Винтерберг описал «Курск». В мировой прокат фильм вышел ещё в прошлом году. Перспективы показа в России были не ясны. Позже Министерство культуры всё-таки решило не идти путём запретов. Зрители увидят альтернативный от официальной версии взгляд на события августа 2000 года. 
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не хочет «повторять ошибки советского агитпропа». Картина появится на больших экранах. Курск стал первым городом, где состоялся предпремьерный показ, сообщает телеканал "ТАКТ". 
Изначально съемки фильма планировались в России. Позже Министерство обороны отказалось от сотрудничества с иностранной кинокомпанией. В одной из версий сценария также предполагались сцены с российским президентом. В итоговой версии их исключили. Европейский взгляд на трагедию, которая до сих пор живёт в сердцах россиян, зрители увидят уже 27 июня.
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