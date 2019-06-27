В Свободе открывается Курская Коренная ярмарка

Одна из самых известных ярмарок в Русссии - Курская Коренная ярмарка открывается в местечке Свобода Золотухинского района Курской области. Каждый год это масштабное мероприятия привлекает тысячи людей из всех городов страны.Программа очень разнообразна: участники экспозиций уже разместили оборудование в павильонах, прошли несколько международных конференций, а торжественная церемония открытия пройдёт по традиции в субботу.27 июня – четверг09:00 – 21:00 Заезд и размещение участников ярмарки в гостиницах г. Курска и м. Свобода Монтаж экспозиций, доставка и размещение экспонатов в м. Свобода. Выставочные павильоны, уличные выставочные площадки в м. Свобода, ОБПОУ15:00 – 16:30 Областной семинар «Техническая и технологическая модернизация АПК Курской области» с предприятиями сельхозмашиностроения мировых брендов, администрациями муниципальных районов, сельхозтоваропроизводителями, федеральными и областными структурами с демонстрацией технологических операций, выполняемых сельскохозяйственной техникой.16:00 – 18:00 Футбольный матч в рамках первенства Курской области среди юношей.28 июня – пятница10:00 – 16:00 Участие делегаций в мероприятиях крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение Курская Коренная».10:00 – 11:30 Начало крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение Курская Коренная»15:00 – 15:30 Встреча Иконы Божией Матери «Знамение Курская Коренная» Губернатором Курской области и гостями у храма св. Иоакима и Анны.15:30 – 16:00 Участие Губернатора Курской области и гостей в крестном ходе с чтимой иконой Божией Матери «Знамение Курская Коренная».Молебен перед входом в соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы.29 июня – суббота09:45 – 10:00 Молебен перед иконой Божией Матери «Знамение Курская Коренная»10:00 – 11:00 Торжественная церемония открытия XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2019» с театрализованным прологом.11:00 – 12.00 Концерт солистов и творческих коллективов Курской государственной филармонии.11:00 – 12:45 Осмотр выставочных экспозиций руководством Курской области, членами Оргкомитета, почетными гостями ярмарки. По отдельным программам.11:00 – 18:00 Начало работы XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2019»:30 июня – воскресенье10.00 – 18.00 Продолжение работы XIX межрегиональной универсальной оптово – розничной «Курской Коренской ярмарки – 2019»: выставочных экспозиций, православной выставки – ярмарки, проведение переговоров представителями предприятий – участниками ярмарки, организация деловых встреч между партнерами по соглашениям о развитии межрегиональных и внешнеэкономических связей, розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, сувенирной продукции10.00 – 15.00 Работа творческих площадок организаций дополнительного образования детей.10:00 – 12:00 «Гастрономическое путешествие по Соловьиному краю России» — презентация блюд традиционной курской кухни10:40 — 11:40 Деловой пресс-завтрак с временно исполняющим обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойтом.12:00 – 13:30 Церемония награждения лауреатов XIX межрегиональной универсальной оптово – розничной «Курской Коренской ярмарки –2019»13:30 – 15:00 Торжественный прием от имени организаторов Курской Коренской ярмарки в честь гостей и участников из регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, Посольств, торгпредств.