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Курянка отправится в колонию за крупное мошенничество

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Ленинский райсуд Курска вынес приговор 45-летней женщине. Её признали виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как установил суд, курянка от знакомых узнала о том, что дети двух жительниц Курска привлекаются к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. Решив обогатиться, она представилась судьёй в отставке и сказала, что у неё есть знакомые среди сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.  Предложила посодействовать в решении вопроса о прекращении уголовного преследования. Женщина убедила родственников обвиняемых воспользоваться услугами некоего адвоката из Воронежа, якобы имеющего опыт работы по таким делам, а также других лиц, которые могут повлиять на ход расследования уголовного дела.

Под предлогом оплаты услуг адвоката и для получения нужных результатов экспертиз, мошенница получала от потерпевших крупные суммы - всего более 6 млн. руб.

Суд назначил курянке наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Все похищенные деньги она вернула.
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