ПСБ будет сотрудничать с медиахолдингом «Красная звезда» в сфере культуры

В ПСБ подписали соглашение с медиахолдингом «Красная звезда» во время состоявшегося военно-технического форума «Армия-2019». Компании в дальнейшем смогут обменяться опытом по части проведения культурных мероприятий. Партнерство поспособствует организации совместных тренингов и семинаров. Стороны договорились о поддержке патриотического воспитания в стране и популяризации военной службы среди граждан.
Петр Фрадков, председатель ПСБ, отметил, что кредитное предприятие постоянно уделяет внимание повышению финансовой грамотности среди молодежи и военнослужащих. Специалисты фирмы создали обучающий курс, предусматривающий уроки по вопросам безопасности и использованию дебетовой карты. Соглашение позволит выйти на новый уровень взаимодействия. Вместе с медиахолдингом «Красная звезда» эксперты начнут запускать проекты, выставки и форумы. Мероприятия будут связаны с развитием промышленности, а также малого и среднего предпринимательства.