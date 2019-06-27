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Лента новостей / В России

ПСБ будет сотрудничать с медиахолдингом «Красная звезда» в сфере культуры

ПСБ будет сотрудничать с медиахолдингом «Красная звезда» в сфере культуры

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Руководители ПСБ подписали соглашение с медиахолдингом «Красная звезда» о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры. Целью составленного сторонами договора является совместная работа по развитию образования, сообщает РИА LIVE24.

В ПСБ подписали соглашение с медиахолдингом «Красная звезда» во время состоявшегося военно-технического форума «Армия-2019». Компании в дальнейшем смогут обменяться опытом по части проведения культурных мероприятий. Партнерство поспособствует организации совместных тренингов и семинаров. Стороны договорились о поддержке патриотического воспитания в стране и популяризации военной службы среди граждан.

Петр Фрадков, председатель ПСБ, отметил, что кредитное предприятие постоянно уделяет внимание повышению финансовой грамотности среди молодежи и военнослужащих. Специалисты фирмы создали обучающий курс, предусматривающий уроки по вопросам безопасности и использованию дебетовой карты. Соглашение позволит выйти на новый уровень взаимодействия. Вместе с медиахолдингом «Красная звезда» эксперты начнут запускать проекты, выставки и форумы. Мероприятия будут связаны с развитием промышленности, а также малого и среднего предпринимательства.
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