В Курске Газель сбила 6-летнего ребёнка и улетела в кювет. Водитель от проверки на алкоголь отказался

Вечером 26 июня в Курске произошла авария в которой пострадал ребёнок. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 17.40 33-летний водитель на автомобиле ГАЗ-270710 ехал по ул. Тимская в направлении ул. Курбатовка. Возле д.№66 по ул. Курбатовка он не справился с управлением и съехал в кювет. При этом он сбил 6-летнего мальчика, находившегося на обочине проезжей части дороги. Мальчика с серьёзными травмами бригада скорой помощи доставила в больницу. Автомобилиста с ранениями также отвезли в больницу. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.