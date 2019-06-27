В Курске открылась персональная выставка Олега Радина

Так звучал неофициальный девиз выставки Олега Радина. Многие знают его как владельца галереи АЯ. В этом году коллекционер решил показать себя как художника. Этим работам уже не один десяток лет. Картина «Ночной блюз» передает страсть Олега Радина к этому жанру музыки. Публицист признается – когда за окном осень, а из колонок играет блюз, создается самое подходящее настроение. Но работа кистью – не самое главное для творческого человека.
Олег Радин в интервью телеканалу "ТАКТ" признаётся: «Я не ставлю перед собой художественные задачи. Я передаю только чувства и эмоции».
Количество работ впечатляет – больше 100. Сюжетное содержание композиций многообразно: картины завораживают динамичностью и сложностью цветовых оттенков.
Сегодняшнее поколение больше знакомо с поздним творчеством Олега Радина. Эти полотна – настоящий раритет. Первые картины были написаны 40 лет назад. Период 70-80-х годов получил название «застоя». Творческая интеллигенция противится советской системе. Именно этим можно объяснить мрачность сюжетов его работ.
Олег Радин: «Картина только тогда считается живой, когда её увидел хотя бы один зритель. Можно написать гениальное произведение, держать у себя дома. Это не будет картиной. Это будет что-то созданное для себя».
Персональная выставка Олега Радина продлится до 17 июля.