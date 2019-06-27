Для гостей и участников крестного хода и Курской Коренской ярмарки дополнительно пустят 27 автобусов

На Курскую Коренскую ярмарку можно будет доехать на автобусе.Автобусы из Курска будут отправляться в 6-20, 6-40, 6-50, 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-40, 7-50, 8-00 8-05, 8-15, 8-20, 8-30, 8-50, 9-00, 9-20,9-30,10-00, 10-20, 10-50, 11-00, 11-30, 12-00, 12-15, 12-25, 12-30, 12-45, 12-50, 13-00, 13-15, 13-20, 13-30, 13-45, 14-00, 14-15, 14-30, 14-45, 14-50, 15-00, 15-15, 15-20, 15-35, 16-00, 16-10, 16-40, 16-45, 17-00, 17-15, 17-25,17-55, 18-00, 18-15, 18-30, 18-40, 19-00, 19-30, 19-40, 20-30.Завтра, 28 июня для перевозок гостей и участников крестного хода и ярмарки дополнительно пустят 27 автобусов.Во время крестного хода паломников будут перевозить автобусы с 10.00 от ул. Дубровинского (ТЦ «Радуга») в направлении местечка Свобода (д. Жерновец), а из Свободы в Курск - с 16.00 до 22.00 часов по мере заполняемости автобусов.Стоимость проезда от Курска (ул. Дубровинского) до Жерновца - 35 рублей, а в обратном направлении от м.Свобода до Курска (ул. Дубровинского)» - 45 рублей.29 июня в местечке Свобода по маршруту «Сельскохозяйственная выставка – Паломнический центр» с 9 утра до 69 вечера будет курсировать автобус ПАЗ. Интервал движения составит 20 минут или по мере наполняемости. Презд в нём будет бесплатным.